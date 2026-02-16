La medida fue comunicada en su sitio web oficial, donde se presentan los detalles del sitio actualizado y las nuevas funcionalidades que ahora están disponibles para todos los clientes. El banco multinacional HSBC anunció un significativo cambio para todos los clientes estadounidenses que eligen realizar operaciones online: un rediseño integral de su banca digital, cuyo propósito es optimizar la experiencia de los usuarios. Entre las nuevas funciones implementadas por la institución bancaria, se destaca un diseño simplificado que permite a los clientes realizar transferencias de dinero mediante operaciones globales y también pagos en tiempo real. Asimismo, las alternativas de intercambio de dinero entre cuentas nacionales e internacionales ahora se agrupan directamente bajo la categoría “transferencias”. En este último caso, los usuarios contarán con un rastreador para monitorear el estado del pago. Adicionalmente, se habilitará la opción de abonar facturas desde la cuenta de depósito y se ha incluido un diseño mejorado de los detalles de cuenta, como nuevo saldo corriente y un número de ruta para acceder. HSBC proporciona una herramienta específica para seguir una transferencia internacional desde la banca digital. El seguimiento puede realizarse tanto desde la versión web como desde la aplicación oficial, siempre que la operación se haya efectuado desde una cuenta del banco. Desde la aplicación móvil de HSBC, el proceso es análogo. Tras ingresar a la app, es necesario acceder a Move Money y luego a International Payment Tracker. Desde ese menú, se puede consultar el estado actualizado de la transferencia internacional directamente desde el dispositivo móvil. Desde la banca online de HSBC, el usuario debe iniciar sesión y dirigirse a la pestaña My HSBC. Allí encontrará la opción International Wire Transfer Tracker, donde podrá seleccionar la cuenta de origen, la fecha de la transferencia y el envío que desea revisar.