El cronograma federal de días festivos de Estados Unidos contempla un total de once fechas donde diversas actividades cotidianas se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

Este calendario es respetado por todos los bancos del país, que cierran sus sucursales y cesan la atención al público durante los días especiales.

En ese marco, los clientes de Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Chase, Trust y CityBank, entre otros, deberán contemplar las festividades de diciembre y enero en las que las diferentes locaciones cerrarán sus puertas.

Cierre bancario en Estados Unidos: cuándo será y qué operaciones no podrán realizarse

Las festividades de fin de año se encuentran contempladas dentro del calendario de asuetos bancarios, por lo que no habrá atención presencial los siguientes días

25 de diciembre, por Navidad

1 de enero, por Año Nuevo

Durante estos días, no se podrá realizar ningún tipo de trámite presencial, sino que se deberá aguardar hasta el siguiente día hábil.

Durante estos días los ATMs operan con normalidad. Fuente: archivo.

No obstante, los ATMs funcionarán con normalidad para realizar operaciones básicas como extracción de dinero, consultas de saldo, transferencias, etc.

Las aplicaciones móviles y la banca online también operan rutinariamente durante estos asuetos, aunque se aconseja consultar el sitio web de cada institución en caso de que haya demoras para ciertas operaciones.

Todos los feriados bancarios contemplados para 2026

De acuerdo con el cronograma oficial pautado para el próximo año, los feriados 2026 se distribuirán de la siguiente manera

Año nuevo : 1 de enero

Día de Martín Luther King : 19 de enero

Día de los Presidentes : 16 de febrero

Día de los Caídos: 25 de mayo

Juneteenth : 19 de junio

Día de la Independencia : 4 de julio

Día del Trabajo : 7 de septiembre

Columbus Day : 12 de octubre

Día de los Veteranos : 11 de noviembre

Acción de Gracias : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre

Durante estos días, además de los bancos estarán cerradas oficinas gubernamentales y diversos negocios del sector privado.