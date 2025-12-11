Alerta oficial | Estados Unidos embarga salarios, cuentas bancarias y bienes de todas estas personas. (Fuente: Archivo)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos reforzó sus medidas contra los contribuyentes que mantienen deudas tributarias y no responden a las notificaciones oficiales.

Durante la temporada fiscal 2025, la agencia advirtió que aplicará embargos de bienes e intervención de cuentas bancarias a quienes no cumplan con sus obligaciones.

Qué significa un embargo del IRS

Un embargo del IRS ocurre cuando la agencia incauta directamente los bienes o el dinero de una persona para saldar deudas de impuestos. No debe confundirse con un gravamen, que funciona como una garantía de pago. En el embargo, la propiedad o el dinero pasan al Estado para cubrir la deuda pendiente.

Según la normativa vigente, el IRS tiene la autoridad legal de embargar “cualquier propiedad o derecho a propiedad que pertenezca al contribuyente” si existe un gravamen por impuestos federales y no hubo respuesta a los avisos previos.

Pasos previos antes del embargo

El IRS no actúa de manera inmediata. Existen cuatro etapas obligatorias antes de ejecutar un embargo:

El organismo envía un Aviso y Demanda de Pago, es decir, la factura oficial. Si el contribuyente no paga, se genera un Aviso Final de Intención de Embargo con derecho a audiencia, entregado al menos 30 días antes de la medida. Se notifica por adelantado la posibilidad de que el IRS contacte a terceros en el proceso de cobro. El contribuyente recibe múltiples comunicaciones formales antes de que se concrete la acción.

Si no se responde a ninguno de estos avisos, el IRS puede incautar cuentas bancarias, propiedades y hasta reembolsos de impuestos estatales.

Cómo saber si tienes deudas con el IRS

Los ciudadanos pueden verificar su situación ingresando al portal oficial, en la sección “View Your Account”. Allí es posible revisar el saldo pendiente, intereses, multas y pagos realizados. Otra opción es comunicarse al +1 (800) 829-1040 con el número de Seguro Social.

Además, se puede solicitar una transcripción de cuenta para recibir un resumen por internet o por correo postal. Es clave recordar que el IRSnunca envía avisos por teléfono, email o mensaje de texto, por lo que esas comunicaciones suelen ser intentos de fraude.

Qué bienes pueden embargarse y cuáles no

No todos los activos son susceptibles de embargo. El Código de Impuestos Internos establece excepciones que protegen determinados bienes esenciales. Sin embargo, si el contribuyente no responde a las notificaciones, la agencia tiene la potestad de embargar cuentas, sueldos y propiedades registradas hasta cubrir la deuda tributaria.