El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte en su sitio web oficial a todos los contribuyentes sobre las acciones que tomarán los diferentes bancos del país cuando un tributante deudor recibe un embargo bancario y el período de espera transcurre sin realizar acuerdos alternativos.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria . Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, indican las autoridades.

En ese sentido, se enfatiza en la importancia de contestar cuanto antes todas las comunicaciones de la agencia y trabajar en un plan conjunto que permita saldar la deuda de otra forma, pues si un embargo bancario se impone y no se toman acciones para impedir que se efectivice, los bancos envían al IRS los fondos de la cuenta sobre la que se aplicó la sanción para saldar el pendiente.

Los bancos retirarán permanentemente de las cuentas el dinero de quienes dejaron pasar este momento

Desde la fecha y hora en la que el embargo bancario es entregado, el Código de Impuestos Internos (IRC) establece un período de 21 días para que el tributante realice acuerdos de pago alternativos con la agencia o comunique un error, según cada caso.

“Pasados los 21 días, el banco nos enviará su dinero, más cualesquiera intereses devengados sobre esta cantidad, a menos que usted haya resuelto el asunto de otra manera”, indica la agencia gubernamental.

Es esencial considerar que, durante esos 21 días, los fondos se encontrarán completamente congelados en la cuenta, por lo que no podrán ser retirados ni se podrán utilizar tarjetas de débito asociadas.

Los fondos de una cuenta bancaria podrán ser enviados al IRS cuando no se resuelva el embargo aplicado antes de que se efectivice. Fuente: archivo.

Cuándo puede liberarse el dinero de una cuenta embargada por IRS

La penalización podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se acordó un plan de pagos a plazos que implica liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

Si la medida se libera por cualquier razón que no sea la primera, la deuda deberá resolverse de todas formas para evitar que el embargo se imponga nuevamente.