Dentro de las rutinas de limpieza en los hogares, cada vez son más quienes buscan alternativas caseras para solucionar inconvenientes frecuentes, por ejemplo, los malos olores. En esa tendencia combinar café viejo, ya usado, con bicarbonato se posiciona como una opción sencilla y sobre todo económica de implementar para neutralizar malos olores sin necesidad de recurrir a productos químicos. El café viejo, ingrediente que, en general, suele botarse a la basura, tiene en realidad grandes propiedades desodorizantes y exfoliantes, sobre todo cuando se combina con el efecto del bicarbonato de sodio. Por su textura y sus diferentes usos, es una gran alternativa para la limpieza de utensilios de cocina, facilitando la remoción de suciedad de superficies difíciles, como cacerolas, ollas o cubiertos. Las proporciones recomendadas son las siguientes Ambos ingredientes deben mezclarse hasta conseguir una pasta homogénea. Para utilizarlo al limpiar, se aconseja combinarlos con unas gotas de agua para formar una pasta y luego enjuagar. Para evitar que la grasa se adhiera a las superficies y ahorrar rutinas de limpieza tediosas, existen ciertos hábitos que pueden incorporarse durante el día a día