Una sequía cada vez más extendida enciende las alertas para Florida, según lo indican datos analizados por la NASA y publicados recientemente en un comunicado oficial. Los expertos evidenciaron que la falta prolongada de lluvias no sólo afecta la superficie del estado sino también las reservas de agua subterránea, convirtiéndose en el episodio de sequía más severo en más de una década. Aunque el estado suele figurar entre los más húmedos de Estados Unidos, durante los últimos meses gran parte del territorio quedó bajo condiciones de sequía. En ese marco y de acuerdo con el monitoreo del U.S. Drought Monitor, casi todo Florida presentaba al menos sequía moderada para abril 2026, mientras que al menos el 80% del estado enfrentaba condiciones de sequía extrema. Los registros indican que la intensidad y extensión del fenómeno comenzaron a aumentar en enero de este año. El deterioro no solo se observa en la superficie, sino también en las condiciones subterráneas. Un análisis basado en datos de los satélites GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On) -una misión conjunta de NASA y el German Research Centre for Geosciences- detectó una disminución significativa del agua almacenada bajo tierra. Los datos del National Weather Service evidencian que muchas zonas recibieron menos de la mitad de las precipitaciones desde el 1 de septiembre de 2025. Un ejemplo claro que destaca el informe es St. Peterburg, donde se registraron 7,7 pulgadas de lluvia en este período, muy por debajo de las 19 pulgadas consideradas normales. Como consecuencia de este fenómeno, diversos distritos comenzaron a aplicar restricciones en el uso del recurso, limitando por ejemplo el riego de jardines o el lavado de vehículos. Al mismo tiempo, la falta de humedad elevó el riesgo de incendios forestales en varias zonas. Los especialistas señalan que, pese a la gravedad de la situación, aún no alcanza la magnitud de sequía registrada entre 2000 y 2001. Mientras tanto, los pronósticos meteorológicos sugieren que una tormenta de desplazamiento lento podría llegar al estado durante esta semana, para aportar lluvias y aliviar parcialmente la situación. Sin embargo, los expertos advierten la evolución de las precipitaciones será clave para monitorear la continuidad de este fenómeno.