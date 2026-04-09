Una nueva advertencia meteorológica se instaló sobre parte de Estados Unidos por el avance de lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas. Los últimos análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y del Centro de Predicción Meteorológica (WPC) muestran un escenario activo para este jueves 9 y viernes 10 de abril, con varias regiones bajo vigilancia por precipitaciones excesivas. El fenómeno no será uniforme en todo el país, pero sí tendrá focos muy marcados donde el cielo puede oscurecerse en poco tiempo y dejar acumulados importantes de agua. De acuerdo con el WPC, este jueves persiste un riesgo marginal de lluvias excesivas en sectores de las Grandes Llanuras centrales, el valle bajo del Misuri, el valle medio del Misisipi y también en la costa este de Florida. Eso implica la posibilidad de inundaciones repentinas localizadas, sobre todo en zonas donde el drenaje urbano responde peor. Entre las áreas más comprometidas aparece el este de Florida, donde el patrón húmedo sigue favoreciendo tormentas con alta descarga de agua. El pronóstico oficial menciona un corredor que va desde la Space Coast hacia el sur hasta Miami, con especial atención sobre ciudades como Melbourne, Fort Lauderdale y la propia Miami, donde ya se advertía por acumulados capaces de generar anegamientos. También se mantiene la atención sobre sectores del centro del país. El frente estacionario que cruza desde las Llanuras hacia el valle del Misisipi puede activar tormentas sobre partes de Kansas, Nebraska, Misuri y regiones cercanas, en una combinación de humedad cálida, inestabilidad y lluvias que podrían repetirse sobre un mismo punto. Los organismos meteorológicos advierten que en varios sectores podrían registrarse tormentas capaces de producir chaparrones muy intensos en lapsos cortos, una situación que suele disparar inundaciones repentinas en calles, rutas y zonas bajas. En Florida, el ingreso persistente de humedad desde el Atlántico y la posibilidad de tormentas “entrenadas”, es decir, que pasen una detrás de otra sobre el mismo lugar, eleva el riesgo. El seguimiento del radar y de las alertas locales será clave durante este episodio. El NWS recuerda que las inundaciones repentinas pueden desarrollarse con muy poca anticipación, incluso cuando al comienzo la lluvia parezca aislada o moderada. Por eso, en las ciudades bajo amenaza, la recomendación es evitar circular por calles anegadas, no intentar cruzar zonas inundadas y revisar las actualizaciones oficiales antes de salir. El panorama seguirá siendo inestable al menos hasta el viernes y, en algunas regiones, el patrón de tormentas podría extenderse hacia el fin de semana.