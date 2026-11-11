Antel presentó ayer el proyecto de su nuevo data center en Las Piedras, en Canelones, con una inversión de unos 70 millones de dólares que ampliará su capacidad de almacenamiento y procesamiento de información. Su construcción comenzará en julio de 2027 y la culminación está prevista para el primer semestre de 2029.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, señaló que el gobierno proyecta trabajar con el sector privado para presentar a Uruguay como un hub de fortalezas eléctricas, digitales y de capacidades humanas, de capacidades y talento.

El centro de datos de Las Piedras ocupará 2,5 hectáreas en las inmediaciones de las rutas 5 y 48, y es el segundo que estará en la órbita de Antel.

El primero funciona en el Parque Industrial y Tecnológico de la ciudad de Pando, también en Canelones, departamento que recibe, además, inversiones privadas similares, como el centro de datos que construye la empresa Google.

La ministra Cardona consideró que emprendimientos de este tipo son ejemplo de una política nacional que fomenta las fortalezas de cada lugar de Uruguay.

Antel Antel

“No solo por un tema de descentralización, sino también de autonomía. Es inteligencia en la gestión”, remarcó, en el acto, en el que también estuvo presente el intendente canario, Francisco Legnani.

En tanto, el presidente de Antel, Alejandro Paz, afirmó que la elección de Las Piedras para su instalación es el resultado de meses de trabajo para hallar un lugar que cumpliera con los requisitos que necesita un emprendimiento de estas dimensiones. La localización escogida cuenta con conectividad, energía eléctrica y características del terreno, precisó

Sistema de refrigeración sustentable

El data center consumirá energía de forma progresiva y los equipos estarán orientados a alcanzar altos niveles de eficiencia en el consumo energético. El sistema de refrigeración funcionará mediante circuito cerrado de agua fría, por lo que no consumirá agua para su refrigeración.

El diseño maximiza las condiciones climáticas exteriores mediante el uso del sistema free cooling, que emplea el aire frío exterior para enfriar el interior.

La ministra Cardona subrayó que la nueva infraestructura tecnológica no llega para desplazar a la producción nacional, sino a complementar para posibilitar un mayor crecimiento de Uruguay.

La era del procesamiento de datos y, particularmente, el avance de la inteligencia artificial transformaron las necesidades de infraestructura digital que el país requiere para su desarrollo, por lo que Antel, en clave de soberanía, adoptó el desafío de hacer posible la infraestructura que acompañe ese desarrollo digital, explicó Paz.

Presidente de Antel, ministra Cardona y Legnani Antel

Para el presidente de Antel, esto representa una apuesta a la soberanía tecnológica, ya que la información de los uruguayos es un valor estratégico, El alojamiento de datos en el país resguardado por una empresa pública como Antel, brinda tranquilidad a todos los uruguayos, destacó.

Características del data center

Este proyecto cumplirá con la certificación internacional Uptime Tier III, incluirá cuatro salas con 330 racks. y ofrecerá una solución de “doble resiliencia Tier III” con centros geográficamente independientes, un requisito indispensable para respaldar al sector financiero e industrial con la máxima continuidad operativa.

El proyecto creará unos 250 puestos directos de trabajo, además de la concreción de cerca de 40 subcontratos que generarán empleo indirecto. Una vez que esté en funcionamiento, se prevé que unas 60 personas trabajen en él.

La arquitectura incorporará estrategias de diseño orientadas a la sustentabilidad ambiental, en base a la certificación Liderazgo, Energía en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por su sigla en inglés) de edificios sostenibles a nivel mundial.

Para reducir el impacto térmico y favorecer la integración armónica al entorno, habrá techos verdes y áreas parquizadas. Esas medidas permitirán regular la temperatura del edificio y gestionar de manera eficiente el agua de lluvia, que se usará en sanitarios y riego.

El entorno incluirá especies nativas, a fin de favorecer la creación de refugios seguros para las aves y el cuidado de los ecosistemas existentes.