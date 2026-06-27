“En la Rendición de Cuentas hay cuatro prioridades establecidas. La primera es la infancia, que es el corazón y la prioridad de las decisiones presupuestales que se pusieron sobre la mesa. En segundo lugar está la seguridad, en tercer lugar educación y en cuarto lugar está la atención de las personas en situación de calle”, detalló Oddone.

El ministro explicó de dónde saldrán los fondos para este aumento presupuestal. Uno de ellos es la reasignación de fondos.

“Parte importante de lo que estamos haciendo en materia de esfuerzo presupuestal tiene que ver con una racionalización y una reasignación de gastos de funcionamiento y en el rubro cero en el Presupuesto Nacional”, explicó Oddone en conferencia de prensa.

“Todos estos cambios no conducen a ninguna revisión de las metas fiscales que el Presupuesto del período 2025-2029 estableció”, remarcó el jerarca.

Camilo dos Santos Ayala

Respecto a la posibilidad de reducción de las exoneraciones fiscales para sectores, el ministro señaló que no se requiere de una ley, porque el Presupuesto quinquenal habilitó que los cambios sean a través de decretos.

Infancia y adolescencia

Oddone recordó que el Presupuesto quinquenal tiene previsto para el año 2027 un incremento de 50 millones de dólares, que se mantiene y se agregan 31 millones de dólares más, para unificar el sistema de transferencias de las asignaciones familiares.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, destacó que con esto movimientos se busca ampliar, fortalecer, transparentar y simplificar los actuales.

“Estamos ampliando los montos y discriminando los montos en función del grado de vulnerabilidad al cual están asociados niñas y niños en Uruguay”, en referencia al decil de ingresos de las familias, dijo Arim.

Hay un aumento para los hogares con niños entre 0 y 3 años de los deciles 1 y 10, que alcanzará los 10 mil pesos. Los niños que no estén en este tramo de edad, tendrán de nivel de referencia una canasta básica alimentaria, de 6.600 pesos.

“Hoy en el primer quintil la asignación son 5.371 pesos, va a ser de 10 mil. Segundo quintil. Hoy 4.400, va a ser de 10 mil. Tercer quintil, 3.032 pesos, va a ser de 6.600. Cuarto quintil, 3.332, va a ser de 6.600 y el quinto, 2796, va a ser de 3.300”, detalló el ministro Oddone.

“Esto va a impactar aproximadamente en 50 mil niños”, destacó.

“Es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos y nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería del orden del 25%”, dijo Arim.

“Es la transformación más relevante del sistema de transferencia de ingresos que Uruguay está instrumentando en las últimas dos décadas”, dijo Arim.

Situación de calle

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que para atender a las personas en situación de calle se dispondrá de recursos incrementales, que surgirán de reasignaciones dentro del Presupuesto quinquenal.

Civila brindó detalles de los operativos en el marco de la alerta roja del Sistema Nacional de Emergencias por el frío, y explicó que hubo un incremento del 80% en la cantidad de personas alojadas bajo resguardo con relación al año 2024.

La seguridad pública

El ministro del Interior, Carlos Negro, planteó la creación de 300 cargos de policías, para el área metropolitana y del departamento de Montevideo, para brindar mayor presencia en los barrios.

Sostuvo que se pondrán en funcionamiento nuevos tótems de vigilancia y autogestión, el sistema shotspotter y comisarías móviles, además de mayor cantidad de vehículos.

En esta reunión de gabinete, los ministros de Defensa y del Interior firmaron un convenio que establece que Defensa “pone a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados de cinco tipos de diferentes modelos y prestaciones, que serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado”.

Si uno de estos vehículos no cuente con la capacitación requerida, será “conducido por un chofer militar en el régimen de la comisión de servicio, por ende entendemos que no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal”, indicó el ministro Negro.

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, sostuvo que “no está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad, todo lo contrario, ni es menester del Ministerio de Defensa Nacional este tipo de conceptos”.