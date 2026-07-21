El Consejo de Ministros ha dado nuevamente luz verde este martes a la senda de estabilidad correspondiente al periodo 2027-2029, según confirmó el Ministerio de Hacienda. El documento mantiene los mismos objetivos de déficit y deuda que fueron rechazados por el Congreso la semana pasada y que, previsiblemente, volverán a ser rechazados en la votación prevista para este jueves.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, tras el rechazo de las Cortes, el Gobierno debe presentar una segunda propuesta en un plazo máximo de un mes. Esta puede ser la misma o una nueva versión. No obstante, cualquier modificación habría requerido la convocatoria previa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Objetivos fiscales comprometidos con Bruselas

La senda aprobada mantiene los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en materia de déficit público. En concreto, contempla un déficit del 1,8 % del PIB para 2027, del 1,6 % para 2028 y del 1,5 % para 2029. Estas metas ya forman parte del plan fiscal de medio plazo pactado con Bruselas.

En caso de que la propuesta vuelva a ser rechazada este jueves en el Congreso, como se espera debido a la mayoría conformada por PP, Vox y Junts, estos seguirán siendo los objetivos fiscales de referencia.

El Gobierno desafía al Congreso: aprobó la misma senda de estabilidad para 2027-2029 EFE

El margen adicional para las comunidades autónomas

La principal diferencia entre la senda sometida al Congreso y la incluida en el plan fiscal de medio plazo radica en el margen fiscal adicional concedido a las comunidades autónomas. La propuesta otorga una décima de déficit, equivalente al 0,1 % del PIB anual durante los tres años del periodo analizado.

Esta flexibilidad permitiría a las autonomías disponer de un “colchón” financiero valorado en 5849 millones de euros entre 2027 y 2029.

Sin embargo, si el Congreso vuelve a rechazar la senda, seguirá vigente el escenario original , que no contempla este margen extra y exige a las comunidades autónomas mantener el equilibrio presupuestario.

Impacto económico por comunidades

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, la desaparición de este margen fiscal supondría que la Comunidad de Madrid dejaría de disponer de 1226 millones de euros durante el trienio 2027-2029. Cataluña perdería 1202 millones y Andalucía, 1092 millones.

Por su parte, la Comunidad Valenciana dejaría de contar con 542 millones de euros; Castilla-La Mancha, con 288 millones; Castilla y León, con 282 millones; y Galicia, con 272 millones.

También se verían afectadas Baleares, con una reducción de 184 millones; Aragón, con 172 millones; Canarias, con 166 millones; Murcia, con 152 millones; Extremadura, con 128 millones; Asturias, con 113 millones; Cantabria, con 62 millones; y La Rioja, con 44 millones de euros.

Próximo paso: los Presupuestos Generales de 2027

Una vez concluido el trámite parlamentario de este jueves, el Ejecutivo estará en condiciones de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. El Gobierno ha reiterado su intención de hacerlo dentro de los plazos habituales, aunque reconoce que las dificultades para lograr su aprobación son similares a las que han impedido sacar adelante unas nuevas cuentas durante la actual legislatura.

En términos de calendario, el procedimiento ordinario contempla que los presupuestos lleguen al Congreso durante el mes de octubre, o incluso unas semanas antes, con el objetivo de completar su tramitación y aprobación antes de que finalice el año.