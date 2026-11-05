El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó el proyecto del gobierno que habilita la jubilación anticipada a partir de los 60 años y alertó que esta iniciativa no beneficiará a los trabajadores de menores ingresos y podría aumentar la informalidad laboral.

“Yo no creo que beneficie a los más humildes, es más, creo que va a generar más informalismo”, afirmó Delgado, quien calificó la propuesta como una “reforma de la reforma” y defendió la Ley 20.130, aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Delgado sostuvo que la reforma previsional anterior fue “necesaria e imprescindible para darle sustentabilidad al sistema” y recordó que, en 2024, la ciudadanía no acompañó en las urnas una propuesta para modificar estos cambios. En ese sentido, el dirigente blanco cuestionó que el actual gobierno impulse cambios sobre el régimen vigente.

Estas afirmaciones de Delgado se produjeron luego de que el directorio del Partido Nacional recibiera ayer un informe de Rodolfo Saldain, quien encabezó la comisión de expertos que trabajó en la reforma previsional aprobada en el gobierno de Lacalle Pou.

Delgado adelantó que la oposición analizará la iniciativa una vez que avance formalmente su tratamiento en el Parlamento. Además, está previsto que durantes este jueves se reúnan los tres partidos que forman la Coalición Republicana para definir qué pasos darán.

El proyecto fue anunciado por el Poder Ejecutivo el 12 de octubre y se enmarca en las orientaciones surgidas del Diálogo Social. La iniciativa busca incorporar una nueva causal que permita el retiro voluntario desde los 60 años para quienes acrediten al menos 30 años de servicios

El gobierno sostiene que la medida busca contemplar las distintas trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado y las dificultades que enfrentan algunas personas para permanecer en actividad a edades avanzadas.

Esta iniciativa también apunta a atender las desigualdades en la expectativa de vida vinculadas al nivel socioeconómico.