La interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, comenzará mañana, miércoles 4 de noviembre, en la Cámara de Diputados, donde el jerarca contestará los cuestionamientos de la oposición sobre la conflictividad laboral y el impacto económico de las medidas sindicales.

La interpelación, que comenzará a las 11 de la mañana, es impulsada por el diputado del Partido Colorado, Adrián Juri. Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estará relacionado con el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo y sus consecuencias sobre la economía.

“Queremos saber los números que perdió el país, todo eso no lo sabemos”, señaló el diputado Juri, quien adelantó que buscará obtener información sobre el impacto económico de la conflictividad laboral.

El diputado colorado también pretende abordar la situación del empleo y las perspectivas del mercado laboral, en un contexto de conflictos en diferentes actividades productivas.

Ministro Juan Castillo MTSS

Entre los motivos que impulsaron la convocatoria figuran las dificultades registradas en el sector frigorífico, los cierres y las reestructuraciones de empresas, además de los problemas laborales vinculadas con la actividad portuaria.

Juri cuestionó la incertidumbre que, a su entender, generan estos episodios para la actividad económica y las decisiones de inversión. “Los inversores necesitan certezas y no incertidumbre”, sostuvo el diputado colorado.

Se descarta la renuncia

Juri aclaró que la interpelación no tiene como objetivo solicitar la renuncia de Castillo aunque puso en duda su idoneidad para conducir la cartera al señalar que “habría que ver si era el ministro adecuado para esa cartera”.

El legislador insistió en que el propósito de la convocatoria es obtener explicaciones sobre la actuación del gobierno frente a los conflictos laborales y sus consecuencias para los distintos sectores de la economía. “No esperamos consecuencias, esperamos respuestas que necesita la gente. Lo que necesita la gente es certezas”, afirmó.