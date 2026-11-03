Ades Montevideo anunció un paro de 24 horas para este miércoles 4 de noviembre, con la ocupación de varios liceos de la capital cuya lista todavía no fue precisada. La medida fue convocada en reclamo de un mayor presupuesto para la educación pública y de políticas concretas para prevenir y atender hechos de violencia que se han incrementado en los centros educativos y sus entornos.

En un comunicado, el sindicato señaló que en lo que va del año lectivo los núcleos sindicales de múltiples liceos —entre ellos los números 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70, 71 y el CECAP— denunciaron incidentes que afectan la seguridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores. Según Ades, en varias ocasiones han ingresado personas ajenas a las comunidades educativas, lo que agrava la situación.

Los docentes responsabilizan al Estado y a las autoridades de educación por el “deterioro permanente” de las condiciones de trabajo y estudio, atribuible a la negación de recursos necesarios.

El sindicato remarca la falta de equipos multidisciplinarios, porteros, adscriptos y referentes institucionales, además de redes de apoyo integrales para abordar las problemáticas de estudiantes y familias.

Ades sostiene que sus demandas político-presupuestales favorecerían climas más adecuados para el aprendizaje y el fortalecimiento de la educación pública estatal. Advierte también que las dificultades para aplicar protocolos previstos se deben, en gran parte, a la insuficiencia de recursos y a la ausencia de respuestas institucionales.

La convocatoria al paro y a las ocupaciones busca visibilizar estas exigencias y forzar una respuesta de las autoridades. Hasta el momento no hubo una reacción pública de la Administración Nacional de Educación Pública ni del Ministerio de Educación y Cultura.