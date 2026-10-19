El presidente Yamandú Orsi destacó la idea del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley al Parlamento para habilitar la jubilación a partir de los 60 años, con 30 años de aportes a la seguridad social.

El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que habilita la jubilación a los 60 años de edad con 30 años de aportes.

La edad de retiro general se mantiene en 65 años, pero la norma propondrá una opción voluntaria de retiro anticipado para quienes lo deseen.

Esta iniciativa forma parte de las orientaciones surgidas del llamado Diálogo Social y apunta, según el gobierno, a contemplar las distintas trayectorias laborales y las dificultades que enfrentan algunos trabajadores para permanecer en actividad a edades avanzadas.

Con esta ley el gobierno busca atender especialmente a trabajadores de ingresos bajos y medio bajos, que podrían jubilarse con montos similares o superiores a los que regían antes de la reforma previsional de 2023, según explicó el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez.

Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de Uruguay Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

“Es un compromiso que hicimos en campaña electoral, una y otra vez, y, como corresponde, uno tiene que cumplir. La gente votó y hoy vamos a cumplir”, dijo Orsi.

El mandatario señaló que el proyecto de ley del gobierno está destinado “a la gente que no tiene posibilidad de llegar a los 65” años para jubilarse.

“Los explicamos aquí en Colonia en el cierre de campaña, pero también en el debate parlamentario. Siempre dijimos que era bueno encontrar una oportunidad para aquellos que no podían llegar a los 65 años en las condiciones óptimas como para jubilarse”, indicó.