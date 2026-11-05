Una niña de 10 años fue diagnosticada con enfermedad meningocócica en el departamento de Florida y se encuentra siendo atendida en Montevideo, donde, según informó este miércoles la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, evoluciona favorablemente.

Las autoridades sanitarias activaron los protocolos de seguimiento para contactos y reforzaron la campaña de vacunación ante la circulación del meningococo.

Desde comienzos de año hasta la fecha se contabilizan 39 casos de meningitis y enfermedad meningocócica en todo el país, con ocho fallecimientos: cinco en Montevideo y uno en cada uno de los departamentos de Canelones, Soriano y Tacuarembó. Entre las víctimas hay diversidad etaria: tres niños entre 5 y 14 años, dos adultos entre 15 y 64 años, una persona mayor de 65, una entre 1 y 4 años y una menor de un año, lo que evidencia el riesgo que la enfermedad representa en distintos grupos etarios.

Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg Ricardo-Rey-Fernandez

Frente a este escenario, la ministra Lustemberg convocó a una jornada nacional de vacunación contra el meningococo destinada a niñas, niños y adolescentes de entre 2 y 15 años.

La iniciativa, que se desarrolla con carácter gratuito en los vacunatorios públicos, busca aumentar la cobertura en el grupo objetivo; según la titular del MSP, se ha vacunado ya aproximadamente la mitad de la población prevista entre 2 y 15 años. Además, anticipó que antes de fin de año la campaña se ampliará hasta los 18 años.

Lustemberg subrayó que la vacuna disponible protege contra el serotipo C, responsable de cerca del 70% de los casos detectados, y destacó la urgencia de completar esquemas y acercarse a los centros de vacunación: “Hoy tenemos vacunas disponibles y nos faltan brazos y niños para vacunarse”, afirmó. Por otro lado, informó que la mayoría de los vacunatorios está atendiendo sin necesidad de agenda previa, para facilitar el acceso.