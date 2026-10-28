El gobierno define por estas horas si vuelve a ajustar los precios de los combustibles tras el último aumento de este mes de octubre, el primero luego de tres meses sin que se registraran aumentos, a pesar del impacto por la guerra en Medio Oriente.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó ayer su informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) y Precios de Venta al Público de Referencia (PVP de Referencia), donde analizó lo que ocurre en los mercados internacionales, con un petróleo que se mueve al alza.

Combustibles Fuente: Bloomberg Matthew Hatcher

Los precios de referencia de los combustibles publicados por la Ursea son:

✔️ Nafta Súper 95: $ 93,48 (precio actual $90,45; incremento de $3,03; +3,35%).

✔️ Nafta Premium 97: $ 96,37 (precio actual $93,01 - incremento de $ 3,36; +3,61%).

✔️ Gasoil 50S: $ 82,47 (precio actual $ 62,79 - incremento de $19,68; +31,34%).

En octubre, en base a una política de amortiguación del impacto de los precios internacionales, el Poder Ejecutivo había resuelto un aumento de 2% en la nafta y de 7% en el gasoil, mientras que se mantuvo la tarifa de supergás.