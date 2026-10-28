El gobierno define por estas horas si vuelve a ajustar los precios de los combustibles tras el último aumento de este mes de octubre, el primero luego de tres meses sin que se registraran aumentos, a pesar del impacto por la guerra en Medio Oriente.
La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó ayer su informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) y Precios de Venta al Público de Referencia (PVP de Referencia), donde analizó lo que ocurre en los mercados internacionales, con un petróleo que se mueve al alza.
Los precios de referencia de los combustibles publicados por la Ursea son:
✔️ Nafta Súper 95: $ 93,48 (precio actual $90,45; incremento de $3,03; +3,35%).
✔️ Nafta Premium 97: $ 96,37 (precio actual $93,01 - incremento de $ 3,36; +3,61%).
✔️ Gasoil 50S: $ 82,47 (precio actual $ 62,79 - incremento de $19,68; +31,34%).
En octubre, en base a una política de amortiguación del impacto de los precios internacionales, el Poder Ejecutivo había resuelto un aumento de 2% en la nafta y de 7% en el gasoil, mientras que se mantuvo la tarifa de supergás.