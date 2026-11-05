El Banco de Previsión Social (BPS) presentó una serie de medidas crediticias dirigidas a jubilados y pensionistas que cobran las pasividades mínimas —actualmente fijadas en 20.935 pesos— con el objetivo de aliviar la carga financiera de quienes mantienen deudas con la institución.

La presidenta del organismo, Jimena Pardo, describió la iniciativa como una nueva línea de créditos denominada “limpia pasividad”, pensada específicamente para concentrar y reordenar préstamos atrasados.

La propuesta permite a los beneficiarios reunir todas sus deudas con el BPS en un único préstamo cuya deuda será actualizada por el Índice de Precios del Consumo (IPC).

Ese nuevo crédito será financiable aplicando el 50% de las tasas vigentes en el período, lo que implica una reducción significativa en el costo financiero para los pasivos que puedan acceder al beneficio. Pardo estimó que la medida alcanzará a aproximadamente 5.000 jubilados y pensionistas en todo el país que hoy se encuentran atrasados en sus pagos.

Desde la institución remarcaron que la gestión del nuevo préstamo deberá realizarse de manera presencial. Para acceder al trámite, los interesados deberán agendarse telefónicamente al 1997 o gestionar la cita a través de la página web del BPS, donde se informan requisitos y documentación necesaria. La presidenta del BPS insistió en la importancia de la atención personalizada para evaluar cada caso y evitar errores en la consolidación de saldos.

Además de la línea “limpia pasividad”, el BPS anunció que a partir del 1º de diciembre entrará en vigencia una línea especial de crédito dirigida a jubilados y pensionistas que perciben la pasividad mínima, como una ayuda puntual por las fiestas de fin de año. Esta alternativa incluirá una tasa de interés cinco puntos porcentuales inferior a la habitual, con el objetivo de facilitar el acceso a liquidez en una época de mayores gastos familiares.