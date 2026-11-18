El Ejecutivo presentó un Plan Integral de Educación Sexual diseñado a partir de un informe de Naciones Unidas que advirtió sobre el incremento de indicadores relacionados con la sexualidad. El objetivo del plan es ofrecer una respuesta estatal coordinada que combine prevención, información y atención para reducir riesgos y promover vínculos saludables.

El programa incluye la actualización de la normativa y de los contenidos curriculares, capacitación dirigida a docentes, educadores y equipos técnicos, y el desarrollo de proyectos en diversos territorios del país. Según el plan, estas acciones deberán articularse con el trabajo territorial para llegar a distintos contextos sociales y etarios, con especial foco en jóvenes.

Una de las novedades es la creación de una Mesa intersectorial permanente de educación sexual integral. Ese órgano tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones entre organismos, hacer el seguimiento de la implementación y promover la participación de las familias en los procesos educativos, dijeron fuentes oficiales.

El plan involucra a varios ministerios: Educación y Cultura; Salud Pública; Interior y Defensa, además de otros organismos del Estado que deberán trabajar de forma conjunta para cumplir la hoja de ruta. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó que la educación sexual integral debe entenderse como una política de salud pública y que el Estado tiene la responsabilidad de dar una respuesta integral.

Lustemberg explicó que contar con información y herramientas permite tomar decisiones, construir vínculos saludables, reconocer situaciones de riesgo y solicitar ayuda. Expresó además su preocupación por el aumento de infecciones de transmisión sexual entre jóvenes de 15 a 29 años, en particular de la sífilis: en lo que va del año se notificaron 6.635 casos en la población general y 180 casos de sífilis congénita. Según la ministra, los casos en embarazadas pasaron de 288 en 2018 a 1.385 en 2025, cifras que motivaron la iniciativa.