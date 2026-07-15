Desde el año 2013 a la fecha más de 22.500 víctimas recibieron protección y se prevé mantener unas 2.950 tobilleras durante este período, explicó Zabalera, quien destacó que la denuncia en casos de violencia doméstica o de género es de máxima prioridad para la Policía.

Zabaleta remarcó que los 2.534 casos activos de violencia doméstica o de género pueden involucrar a una víctima y un ofensor o a más de una víctima.

Las denuncias las puede realizar la víctima o una tercera persona de modo presencial en cualquier comisaría del país, de forma virtual o llamando al 911 o al 0800 5000.

Desde que se implementó el sistema de tobilleras, en 2013, más de 45 mil personas ingresaron a el programa del Ministerio del Interior.

“Se protegió la vida de más de 22.500 víctimas” desde ese año, dijo la jerarca en una entrevista con el portal de Presidencia de la Repúlbica. Para este período, el objetivo es mantener unas 2.950 soluciones de este tipo disponibles.

Zabaleta destacó que el objetivo es prevenir la revictimización, controlar el cumplimiento de las medidas de no acercamiento y proteger vidas. En ese sentido, agregó que el monitoreo continuo empieza a partir de la voluntad de la víctima de ingresar al programa. De esta manera, se asegura la localización de las personas y la distancia a la que se encuentran entre sí en tiempo real.

Zabaleta explicó que la duración promedio de la medida es de 180 días, plazo que puede prorrogarse por orden judicial si el riesgo se mantiene. Detalló que, ante violaciones del perímetro o alertas de riesgo, se ejecutan varias acciones simultáneas para proteger la vida de la víctima y lograr que el ofensor desista.

“Lo primero que se hace es proteger a la víctima. Cada vez que hay un incumplimiento del ofensor se comunica a la Justicia. El impacto esperado y cumplido es muy positivo”, ya que, desde 2013 a la fecha, se ha protegido la vida de todas las que ingresaron al sistema de monitoreo, enfatizó.

Recordó que puede realizar la denuncia la propia víctima o una tercera persona, a través del 911, de modo presencial en cualquier comisaría del país, de forma virtual o llamando al 0800 5000.

“Es muy importante saber que se puede denunciar en forma anónima. Lo fundamental es la llamada al 911; para casos de violencia doméstica y de género la llamada es prioridad uno. De esa manera, se envía el recurso policial más cercano”, subrayó Zabaleta.