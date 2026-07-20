Hay 75 víctimas de violencia de género que son protegidas con el dispositivo electrónico Élida 360, que comenzó a funcionar en diciembre de 2025.

El objetivo de este dispositivo es alcanzar el monitoreo de 2 mil casos de violencia doméstica, destacó la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

Explicó que estos equipos se utilizan en casos de violencia doméstica de bajo riesgo, con el objetivo de asegurar la vida de la víctima.

El dispositivo Élida 360 funciona en los celulares de las víctimas para cuyos agresores están dispuestas medidas cautelares que impidan el acercamiento, en los casos de riesgo bajo.

El acceso a este programa de protección se efectúa mediante orden judicial y representa una alternativa a la tobillera electrónica.

Zabaleta informó que hay 75 víctimas protegidas por este programa, que comenzó el 15 de diciembre de 2025.

Agregó que ofrece “la posibilidad de ampliar la denuncia desde el propio celular de la víctima”.

La jerarca detalló que Élida 360 está en funcionamiento en Montevideo. Respecto a próximas etapas, dijo que comenzó el proceso de evaluación de la tecnología en otros departamentos para una eventual extensión del mecanismo. También será mejorado el servicio telefónico y el sistema de respuesta automática por chat.

“Es muy importante saber que se puede denunciar en forma anónima. Lo fundamental es la llamada al 911 que, para casos de violencia doméstica y género, es una llamada calificada como prioridad uno porque, de esa manera, se envía el recurso policial más cercano. El objetivo central es la seguridad de la víctima”, subrayó.