En una sesión extraordinaria el plenario del Congreso de Intendentes resolvió ayer el nuevo valor de la Patente de Rodados para todo el año 2027. Los intendentes resolvieron que para los vehículos con motor a combustión (nafta y gasoil) se mantendrá el valor de la patente 2026 para todas las categorías, sin ajustes.

Para los vehículos eléctricos, en tanto, se resolvió mantener el beneficio en la alícuota de 3% de la patente de los que tengan un valor de mercado sin IVA inferior a 19 mil dólares.

Además, se establece un régimen de transición hacia el año 2028 y franjas para los vehículos de 25 mil dólares sin IVA (alícuota 4%) y para aquellos con valor superior a 25 mil dólares sin IVA (alícuota 5%).

Patente Intendencia de Montevideo

“También se resolvió otorgar facilidades, e implementar una campaña de reempadronamiento sin costo por un mes durante 2027 y 2028, con el objetivo que los ciudadanos puedan regularizar su situación, y empadronar su vehículo en el departamento en el que residen y así cumplir con la Ley Nº 18.456”, señala el comunicado del Congreso de Intendentes.

Por otra parte, el próximo viernes 20 de noviembre vence el plazo para el pago de la 6ª cuota de la Patente de Rodados 2026.

El tributo puede abonarse en las redes de cobranza habilitadas (El Correo Uruguayo y las sucursales de Abitab y Red Pagos), así como también mediante débito bancario, pago en línea, tarjetas de crédito.

Para conocer el monto a abonar, los contribuyentes pueden consultar con su número de padrón y matrícula completa en el portal sucive.gub.uy