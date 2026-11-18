El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), aprobó el calendario para 2027 que regirá en escuelas y liceos.

Las clases en Educación Primaria y Secundaria comenzarán el 1° de marzo y terminarán el 17 de diciembre.

En Educación Secundaria, las clases en Educación Básica Integrada (EBI) con el Plan 2023 comenzarán el 1° de marzo en 7° al igual que para Educación Media Superior (EMS). El 2 de marzo en 8° y 9° grado.

Las vacaciones de invierno empezarán el 28 de junio y se extenderán hasta el 2 de julio.

Las vacaciones de primavera se extenderán desde el 20 hasta el 24 de setiembre.

El cierre de cursos en la Educación Básica Integrada y la Educación Media Superior está previsto para el 26 de noviembre. Para el Acompañamiento Pedagógico Específico será entre el 1° y el 13 de diciembre y las pruebas de acreditación entre el 20 y el 28 de diciembre.

En lo que respecta a UTU, las clases también comenzarán el 1° de marzo, salvo para los alumnos de 8° y 9° del Plan 2023 que lo harán a partir del 2 de marzo.

También los estudiantes de Educación Media Superior de 1° iniciarán sus cursos el 1° de marzo, y el 2 de marzo los de 2° y 3° de bachillerato.

Las vacaciones de invierno en UTU serán también del 28 de junio al 2 de julio, y las de primavera del 28 de junio al 2 de julio.

En lo que refiere al cierre de cursos, está previsto para el 26 de noviembre.