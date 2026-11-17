El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo que su país “desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi” quien aseguró que debe haber una “hoja de ruta” que termine “en elecciones libres y transparentes”.

Venezuela “reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos. El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana. La agenda de un Presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país. Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo”, aseguró Blanco en la red social X.

Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos.



El respeto mutuo, la igualdad soberana… — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 16, 2026

Durante su gira por España, Orsi fue consultado sobre la situación política en Venezuela, la legitimidad del gobierno que dirige Delcy Rodríguez y el reclamo de elecciones que realiza la líder opositora María Corina Machado.

En una ronda de preguntas durante un foro económico ante empresarios organizado ayer por la compañía Solaria, en Madrid, Orsi respondió: “Un gobierno como el de Uruguay se vincula con otros gobiernos del mundo y no somos quiénes para pedirle credenciales que se arman en base a nuestros conceptos republicanos democráticos. Tenemos relaciones con muchos países del mundo, no a todos les pedimos fe democrática, sería un error, ¿no? Eso le corresponde a los partidos. Pero sí, en nuestra región tenemos la facultad de reconocer cuándo alguien nos plantea que un régimen funciona de forma democrática y cuándo no, y nosotros opinar. Eso no quiere decir que rompamos relaciones, pero las cosas por su nombre. En mi campaña electoral y desde antes (dije que) Venezuela no funcionaba como una democracia”.

Orsi señaló que “lo que tiene que pasar en Venezuela, tiene que haber una hoja de ruta donde tienen que pasar cierta cantidad de cosas, que tiene que culminar esa hoja de ruta con elecciones libres y transparentes, y en el ínterin algunas cosas como libertad y transparencia”.

Sobre la presidenta encargada de Venezuela el mandatario dijo: “Si a partir de la autoridad real que tiene Delcy Rodríguez, establece una hoja de ruta, creo que ahí podremos dar un salto incluso hasta en nuestra gestualidad, por ahí sí. No juzgamos, porque no estamos para eso. Si nos preguntan tenemos que decir que estamos para otra forma de convivencia, pluralidad de partidos, elecciones libres. Y lo que es es y lo que no es no es, no era con Maduro, tampoco es ahora”.

Y volvió sobre la hoja de ruta y las elecciones: “Pero si hay una hoja y elecciones, capaz que dentro de un año, sería una buena cosa, y elecciones libres. Por supuesto Corina Machado es una de las referentes centrales, pero también tienen que ser otros, porque desde hace unos años para acá hemos visto pasar varios líderes de la oposición que me imagino que van a estar, o no sé. Es un proceso complejo que no puede solo basarse en la conveniencia económica o una diplomacia que solo se apoye en lo mercantil”, finalizó.