Uruguay XXI llega a su trigésimo aniversario con un balance que mezcla logros cuantificables y tareas pendientes. Desde su creación, la agencia ha acompañado la instalación de empresas extranjeras, promovido exportaciones y facilitado la inserción de pymes en mercados globales, consolidándose como un puente clave entre inversores y el ecosistema productivo local. Funcionarios y empresarios destacan proyectos que generaron empleo y mejoras en la cadena de valor, además de servicios de promoción que ayudaron a sectores como la agricultura, la industria y las tecnologías de la información.

En el acto por el aniversario, autoridades subrayaron la necesidad de adaptar la estrategia a los cambios internacionales: transiciones energéticas, exigencias de sostenibilidad en cadenas globales y la creciente competencia regional por proyectos de inversión. La agencia anunció orientaciones para priorizar emprendimientos con alto contenido tecnológico y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), buscando atraer inversores que aporten capital y transferencia de know‑how.

Al mismo tiempo, representantes del sector privado reclamaron mayor coordinación institucional y programas que faciliten la internacionalización de pymes: capacitación, acceso a financiamiento y asistencia para certificaciones de calidad y aduanas. La discusión pública alrededor del aniversario puso en relieve la necesidad de combinar promoción exterior con políticas internas que mejoren la competitividad y la infraestructura logística del país.

Mirando hacia adelante, Uruguay XXI plantea consolidar alianzas estratégicas, fortalecer la promoción digital y focalizar acciones en mercados con mayor potencial de valor agregado. El desafío es seguir transformando la atractividad alcanzada en inversiones sostenibles y arraigadas, que impulsen empleo calificado y una inserción internacional más diversa y resiliente.