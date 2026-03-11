En un contexto donde las víctimas de ciberacoso crecieron de 16.1 millones a 18.9 millones de personas (10.6 millones fueron mujeres y 8.3 millones hombres), Google, Meta y Tiktok firmaron un acuerdo de colaboración con el gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para combatir la violencia en el ámbito digital. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo tiene como objetivo prevenir y atender la violencia digital en contra de mujeres y niñas a través de una colaboración voluntaria con las plataformas. La estrategia se enfoca en atender las causas a través de la educación en igualdad y campañas, así como el indispensable reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y en todos los ámbitos de la vida pública, aunado a la cero impunidad para sancionar delitos penales como el abuso sexual, el acoso y el feminicidio, dio a conocer el gobierno. Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que: “Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”. Se trata de la primera acción conjunta con plataformas digitales de alcance masivo que se divide en dos fases para reforzar: prevención y atención. En la fase de prevención se revisarán las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales, se difundirá una Cartilla de la seguridad digital y se lanzarán campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias, así como campañas para incentivar la denuncia. En la fase de atención se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia, se fortalecerán las políticas y restricciones de las plataformas relacionadas con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual y, entre otras acciones, se cooperará con el cumplimiento de la ley a través de vincular los mecanismos de reporte de violencia habilitando la Línea 079. Las empresas de Meta: Facebook e Instagram ya cuentan con la herramienta global StopNCII.org (alto al abuso de imágenes íntimas sin consentimiento, por sus siglas en inglés). Aunque es una herramienta global es muy promovida en México, la cual permite a las mujeres generar un hash (una huella digital) de sus imágenes íntimas para que, si alguien intenta subirlas a Facebook o Instagram sin permiso, el sistema las bloquee automáticamente sin que nadie tenga que verlas. Asimismo, las plataformas de Meta cuentan con filtros de palabras ofensivas en comentarios y mensajes directos, diseñados para frenar el discurso de odio sexista. Google, por su parte, ha promovido el derecho al olvido y desindexación. Es decir, permite solicitar la eliminación de resultados de búsqueda que contengan imágenes íntimas compartidas sin consentimiento o información personal sensible (doxing), facilitando el cumplimiento de las normativas mexicanas de privacidad.