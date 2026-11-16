El sector cárnico vuelve a estar en alerta luego de que China informara sobre una nueva detección de residuos de medicamentos veterinarios en un embarque de carne. Esto sucede pocos días después de que terminara la primera auditoría por parte de las autoridades chinas en Uruguay.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que fue notificado por la Administración General de Aduanas de la República Popular China que detectó residuos del medicamento veterinario fluazurón, para tratar la garrapata en el ganado bovino, en un lote procedente de Uruguay.

En esta oportunidad se halló esta sustancia en un embarque de subproductos bovinos (huesos) producido y exportado por el frigorífico Frigoyi.

Si bien este problema no llevó a la suspensión de la habilitación por parte de las autoridades chinas por tratarse de la primera incidencia del establecimiento, encendió las alarmas en Uruguay debido a otras irregularidades sanitarias que ya llevaron a la suspensión de otros frigoríficos locales.

Magnific

Los últimos casos fueron detectados en los frigoríficos San Jacinto y Tacuarmebó, lo que motivó una auditoría de China para evaluar las condiciones de producción y analizar la posibilidad de retomar las exportaciones hacia un mercado clave

El Ministerio de Ganadería inició una investigación para determinar el origen del incidente, identificar los establecimientos ganaderos y animales involucrados y adoptar las medidas correctivas y preventivas que correspondan.

Además, exhortó a los productores ganaderos a respetar, controlar y verificar las condiciones de uso y los tiempos de espera establecidos antes de enviar los animales a faena.

El MGAP aseguró que “se encuentra en contacto con las autoridades sanitarias de la República Popular China, en el marco de los protocolos bilaterales vigentes, y continuará desarrollando las investigaciones y actuaciones correspondientes”.