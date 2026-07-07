El ministro de Economía, Gabriel Oddone, acompañado por el subsecretario Martín Vallcorba y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se reunieron con la Mesa Política del Frente Amplio para presentar el proyecto de Rendición de Cuentas y un balance de la gestión económica.

Vallcorba puso énfasis en la “baja histórica en el riesgo país”, un indicador que, según señaló, sintetiza cómo perciben desde el exterior a quienes financian al país. “También la evolución positiva de la inflación, con los menores registros de los últimos 70 años, y también en lo que hace al riesgo país, como señal que resume cómo nos ven del exterior quienes financian al país, con niveles mínimos históricos”, afirmó el subsecretario ante los dirigentes del partido de gobierno.

AGUS-GRENNO

En su exposición, el equipo económico detalló avances en el mercado laboral: la creación de empleos registrados el año pasado y la continuidad de ese dinamismo en los primeros meses del año. Vallcorba destacó además la mejora del salario real y, como consecuencia, un crecimiento en el nivel de ingresos de los hogares , resultados que vincularon a la política económica implementada en los 17 meses de gobierno.

La presentación se centró también en la Rendición de Cuentas como instrumento para consolidar la recuperación y sostener la confianza de los mercados y agentes económicos.

La Mesa Política recibió la información con preguntas sobre el impacto distributivo de las medidas y la previsión para los próximos trimestres. Fuentes del Frente Amplio indicaron que el partido analizará el proyecto y consultará con expertos del área económica antes de fijar una postura pública.

El gobierno apuesta a que los indicadores positivos —empleo, salario real, menor inflación y riesgo país en niveles históricos— respalden políticamente la Rendición de Cuentas y facilitan su discusión legislativa en las próximas semanas.