El proyecto de Rendición de Cuentas que el gobierno envió al Parlamento prevé un aumento del gasto de 31 millones de dólares, destinados en gran medida a unificar y aumentar las partidas de dinero para la primera infancia.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim, dijo que la mitad de esos 31 millones se financiará con el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos, que comenzará a cobrarse en enero de 2027.

“El orden de magnitud es la mitad”, dijo Arim. “La otra mitad tiene que ver con eficacia y eficiencia tributaria y estimación de lo que va a ser la recaudación durante el 2027, que en algunos casos estamos estimando una recaudación un poco mayor de la que habíamos estimado en 2025”, dijo el jerarca en declaraciones a canal 10,

“Se analizan todos los tributos que tiene Uruguay, en particular los que fueron incorporados en el 2025 en la Ley de Presupuesto quinquenal, y lo que se hace es una proyección de cuál es el resultado esperado de esos impuestos”, explicó Arim.

El director de la OPP señaló que la Dirección General Impositiva está inmersa en el proceso de mejorar su eficiencia. “Lo planteamos en el presupuesto quinquenal, que parte de lo que íbamos a hacer para sostener el presupuesto de estos cinco años, tenía que ver con mejorar los estándares de funcionamiento del sistema tributario”, destacó.