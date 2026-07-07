“Es verdad que todos los ciudadanos tenemos que pagar nuestros impuestos, cumplir con nuestras obligaciones, pero también es verdad que más de uno a veces nos olvidamos de pagar alguna cuenta y la terminamos pagando con recargo después”, dijo Díaz.

El jerarca de Presidencia restó importancia a la polémica generada en torno a las presuntas irregularidades en las casas del presidente. Orsi vive junto a su familia en Pine Park en Salinas, en el departamento de Canelones, donde tiene dos casas.

Un informe periodístico de radio Carve, en base a documentación oficial, reveló que en una de las casas según la información de la Dirección Nacional de Catastro y “las imágenes satelitales de Google Earth” demostraba “que entre 2018 y el 1º de marzo de 2019 se realizaron obras en el patio de la vivienda”.

Estas obras, según el informede Carve, “podrían corresponder a una piscina y a una barbacoa o a un área construida”.

La emisora reveló que en la segunda vivienda había una deuda del Impuesto de Primaria por 6.769 pesos. Esta segunda casa, que antes alquilaba, fue comprada en octubre de 2024 por Orsi con dinero de una herencia familiar. Desde Presidencia informaron que Orsi pagó esa deuda, hace varios días.

“La información que yo tengo es que tenía un atraso en el pago de un impuesto, que no sé si era Primaria, de una cuota de 5 mil pesos o algo así, que ya se pagó. Lo otro eran unas construcciones, que en este momento los planos en el BPS para su aprobación”, expresó Díaz durante una visita al departamento de Durazno.

“No tiene trascendencia”

“Me parece que es un tema que no tiene absolutamente ninguna trascendencia”, sostuvo Díaz, y comparó la situación con otras como “cuando se empieza a hablar de que el intendente tal o cual tiene una multa por exceso de velocidad”.

“Está bien, yo creo que los dirigentes políticos tenemos que tener un estándar más alto de cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero entrar a ese nivel creo que es una especie de caza de brujas”, dijo el jerarca.

Por otra parte, Díaz señaló que las recientes encuestas que muestran la desaprobación de la gestión de gobierno de Orsi es probable que se sustenten en una diferencia con las expectativas que tenía la población.