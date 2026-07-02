El 74% se mostró favorable al patrullaje frente al 14% que la rechaza. Al 8% no le parece “ni bien ni mal” y el 4% no sabe o no contesta.

La conformidad con la utilización de estos vehículos militares es levemente superior en el interior del país (75%) que en Montevideo (72%).

La medida tiene mayor respaldo entre los jóvenes de 18 a 29 años (76% la respalda) y entre las personas de 45 a 59 años (80% la respalda), mientras que las personas entre de 30 y 44 años, , señala la encuesta realizada por la Usina a solicitud del Ministerio del Interior, publicada por La Diaria.

Los mayores de 60 años la respaldan de forma mayoritaria pero en menor medida que los otros grupos etarios (70% en ambos casos).

El 85% de los simpatizantes de los partidos de la oposición que forman Coalición Republicana está de acuerdo con el uso de estos vehículos, frente al 67% de los votantes del Frente Amplio.

La medición se realizó entre el 26 y el 30 de junio. El 22 de junio se conoció la noticia de que el Ministerio del Interior evaluaba utilizar vehículos militares para operativos de seguridad interna, disposición que se concretó el 26 de junio con la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional

El 65% de las personas consultadas considera que una medida de este tipo mejorará la seguridad: el 28% entiende que mejorará “mucho”, el 37% que lo hará “algo”.

En cambio, el 11% entiende que empeorará la situación de seguridad y el 17% que no la mejorará ni la empeorará.