Con la consigna “Contra más de una década de recortes”, los sindicatos de las empresas públicas convocan a un paro de actividades este miércoles 8 de julio en reclamo de mayor presupuesto en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y en contra de los recortes en la plantilla de funcionarios.

El dirigente de la Asociación de Funcionarios Postales, Juan Acevedo, explicó que la manifestación de este miércoles se enmarca en la discusión de la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. En ese sentido, subrayó que las empresas públicas reclaman “hace una década el fin de los recortes”.

Sobre el reclamo de un mayor ingreso de personal a las empresas públicas, el dirigente postal sostuvo que las vacantes “se han ido eliminando”.

“Se han ido sustituyendo las vacantes y los empleos genuinos por precarización laboral, hay un crecimiento exponencial en las tercerizaciones, que no es una política atribuible a un gobierno solo, sino que se sostiene, pasan los gobiernos y las políticas quedan”, aseguró Acevedo.

En total, son 12 los sindicatos que convocan a este paro que en algunos casos, como en UTE, OSE o El Correo, será de 24 horas, mientras que otros sindicatos paralizan actividades entre las 9 y las 13 horas.

El paro será acompañado de una movilización que partirá a las 9.30 de la mañana desde Torre Ejecutiva por 18 de Julio hasta la sede del Ministerio de Economía

Los sindicatos también plantean el problema que generan las tercerizaciones, donde el Estado “es el principal precarizador del trabajo con contratación de empresas que suministran personal”.

Por esta razón, en la movilización también participarán sindicatos de las empresas tercerizadas que prestan sus servicios tanto en entes públicos como en los servicios descentralizados.

El paro será acompañado de una movilización que partirá a las 9.30 de la mañana desde Torre Ejecutiva, en plaza Independencia, por la avenida 18 de Julio hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se desarrollará el acto central.