El ministro de Economía, Gabriel Oddone, confirmó este viernes ante dirigentes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) un aumento del 2,5% para las jubilaciones.

La medida revoca el decreto anterior que otorgaba un 1% y dejaría haber mínimo en $21.888. El incremento tendrá carácter retroactivo al mes de julio.

Estela Ovelar, presidenta de Onajpu, informó que llevará el tema al Consejo Directivo Nacional de la organización y valoró el aumento: “En principio lo vemos como esperanzador, que se vayan recuperando de manera paulatina las jubilaciones mínimas. Sabemos que las jubilaciones mínimas por sí son insuficientes, frente a un costo de vida, pero de a poco que se vaya teniendo esta recuperación, y no se descuenta en el próximo aumento del mes de enero”.