El Hospital Pereira Rossell amplió el horario de su vacunatorio en el marco de la campaña antimeningocócica: a partir de ahora atenderá de 7:30 a 19:30 los lunes, martes y miércoles.

El cambio se registrará durante las tres primeras semanas de la campaña, que serán “intensivas para recuperar los carnes de vacunas, especialmente de los adolescentes”, informó Gustavo Giachetto, director del centro.

“Reforzamos el funcionamiento, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde”, detalló Giachetto, y agregó que “cualquier acercamiento al vacunatorio es importante, porque sirve para actualizar todas las vacunas, aunque estemos centrados en la campaña antimeningocócica”.

El servicio está abierto a todo público, no solo a quienes necesitan la vacuna contra el meningococo: “Nosotros damos las vacunas que están indicadas por el esquema de vacunación. En esta etapa estamos reforzando las medidas que el Ministerio tomó”, señaló el director. Además, el hospital recomendó vacunarse contra la gripe para “protegerse de otras complicaciones”.

Las autoridades instaron a la población —y especialmente a las y los adolescentes— a aprovechar el horario extendido para ponerse al día con sus esquemas de inmunización.