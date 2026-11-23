La oposición criticó al gobierno por rechazar en la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para combatir el crimen organizado.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, adelantó que impulsará la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, en el Parlamento para que explique definió la posición uruguaya.

Consideró que el gobierno actuó por “razones de carácter ideológico y afinidades políticas” y criticó su alineamiento con Brasil.

Uruguay, siguiendo dictados de Brasil, se aparta de un acuerdo de 18 países en la OEA para combatir el crimen organizado. Es inaudito, irresponsable e inadmisible. Somos tan inteligentes o estamos tan a salvo? La violencia narco nos desborda y tenemos récord de homicidios. El… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) November 21, 2026

En tanto, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, calificó de “vergonzosa” la postura adoptada por Uruguay y defendió la utilización de instrumentos internacionales para enfrentar a las organizaciones criminales, y consideró que algunas de ellas deben ser reconocidas como grupos terroristas.

Abdala sostuvo que Uruguay actuó “prácticamente por reflejo” al apoyar la posición brasileña y advirtió que esa decisión transmite una señal negativa a los demás países de la región.

“La señal que le damos al resto de la región, al resto del continente y al resto del mundo es que no estamos dispuestos a cooperar, es que no estamos dispuestos a colaborar recíprocamente”, afirmó Abdala en declaraciones a radio Monte Carlo.

El diputado blanco reclamó conocer quién definió la postura del país ante la OEA y si existió coordinación entre Cancillería y el Ministerio del Interior.

Uruguya en la OEA Fuente: Presidencia

Abdala también rechazó los argumentos oficiales sobre los riesgos de equiparar delincuencia organizada y terrorismo. Defendió la cooperación con EEUU y organismos como la DEA, y pidió abandonar lo que describió como “prejuicios ideológicos o sesentistas”.

Decisión “vergonzosa”

Por su parte, Ojeda también criticó que Uruguay rechazara la propuesta junto con Brasil y sostuvo que el gobierno está desconociendo la dimensión de las amenazas que representan las organizaciones criminales de la región.

“No podemos negar el narco terrorismo. El PCC, el Comando Vermelho (y otros) son verdaderos grupos narco terroristas. Uruguay tiene que decirlo”, afirmó.

Vergonzosa posición del gobierno uruguayo.



No podemos negar el NARCO TERRORISMO.



El PCC, el Comando Vermelho (y otros) son verdaderos grupos narco terroristas. Uruguay tiene que decirlo.



En la OEA, Uruguay -lamentablemente- votó con Brasil y perdió 14 a 2. El argumento fue que… https://t.co/2kQWofnQhZ — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) November 21, 2026

El dirigente colorado también cuestionó el argumento utilizado por el representante uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, quien sostuvo que la delincuencia organizada no puede equipararse jurídicamente con el terrorismo.

Ojeda invocó el artículo 14 de la Ley Nº 17.835 para defender su definición de terrorismo. Recordó que presentó un proyecto de ley para crear una lista nacional de organizaciones terroristas, que incluiría al Primer Comando de la Capital (PCC), y reclamó una respuesta coordinada con otros países.