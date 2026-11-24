Cuatro consorcios superaron la etapa de precalificación y este lunes presentaron sus ofertas para ejecutar la represa sobre el arroyo Casupá: CCCC–YREC–Impacto; Consorcio Casupá (Sinohydro 10 y Grinor); Rovella–CVC; y Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello), informó OSE.

El martes 24 los oferentes podrán tomar vista de las propuestas y, desde el miércoles 25, dispondrán de 48 horas para formular observaciones antes de la evaluación técnica y económica por parte del organismo.

La obra, que se emplazará en el límite entre Florida y Lavalleja en la cuenca del río Santa Lucía, sumará 118 millones de metros cúbicos a la capacidad actual de las represas de Paso Severino y Canelón Grande —85 millones entre ambas—, permitiendo almacenar más de 200 millones de metros cúbicos de agua dulce bruta para abastecer el área metropolitana.

La adjudicación quedará sujeta a la obtención previa de la autorización ambiental correspondiente por parte del Ministerio de Ambiente.

El proyecto será financiado con un préstamo de 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La construcción está prevista para comenzar en los primeros meses de 2027, con una duración estimada de 30 meses y la generación de alrededor de 700 puestos de trabajo directos e indirectos durante su ejecución.