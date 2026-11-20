El presidente Yamandú Orsi participó ayer en la inauguración del edificio Zona Franca del Plata, en Colonia del Sacramento, orientado a empresas de servicios globales y con capacidad para unas 60 oficinas y mil trabajadores.
Esta nueva iniciativa demandó una inversión de 26 millones de dólares y apunta a captar empresas locales y del exterior interesadas en operar bajo el régimen de zonas francas uruguayo.
Orsi resaltó el dinamismo económico que experimenta el departamento de Colonia y la llegada de inversiones al departamento. Asimismo, subrayó la sinergia entre los distintos proyectos, en referencia al proyecto inmobiliario + Colonia. “Más gente quiere venir a vivir, más oportunidades, es una especie de círculo virtuoso”, expresó Orsi.
El director ejecutivo del Zona Franca del Plata, José Durquet, señaló que el edificio cuenta con capacidad para albergar unas 60 oficinas y alrededor de mil personas.
Demandó una inversión de 26 millones de dólares y en forma adicional, se asignaron otros 2 millones de dólares para instalar un centro de datos que brindará servicios a las empresas del recinto y a clientes internacionales, agregó.
Durquet destacó que la infraestructura fue diseñada con flexibilidad para incorporar más espacios de trabajo a medida que crezca la demanda.
Este emprendimiento ya comenzó el proceso para incorporar a sus primeros clientes, mientras que la operativa avanzará a medida que las compañías completen sus propios trámites y las obras necesarias para instalarse.
Existen interesados de ambos orígenes, atraídos por las condiciones que ofrece el régimen de zonas francas y por las características institucionales del país, explicó el empresario.
Durquet sostuvo que el interés de las compañías extranjeras no responde únicamente a los beneficios tributarios del régimen, sino también a la estabilidad jurídica.