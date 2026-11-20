El presidente Yamandú Orsi participó ayer en la inauguración del edificio Zona Franca del Plata, en Colonia del Sacramento, orientado a empresas de servicios globales y con capacidad para unas 60 oficinas y mil trabajadores.

Esta nueva iniciativa demandó una inversión de 26 millones de dólares y apunta a captar empresas locales y del exterior interesadas en operar bajo el régimen de zonas francas uruguayo.

Orsi resaltó el dinamismo económico que experimenta el departamento de Colonia y la llegada de inversiones al departamento. Asimismo, subrayó la sinergia entre los distintos proyectos, en referencia al proyecto inmobiliario + Colonia. “Más gente quiere venir a vivir, más oportunidades, es una especie de círculo virtuoso”, expresó Orsi.

Zona franca del Plata, en Colonia Fuente: Zona franca

El director ejecutivo del Zona Franca del Plata, José Durquet, señaló que el edificio cuenta con capacidad para albergar unas 60 oficinas y alrededor de mil personas.

Demandó una inversión de 26 millones de dólares y en forma adicional, se asignaron otros 2 millones de dólares para instalar un centro de datos que brindará servicios a las empresas del recinto y a clientes internacionales, agregó.

Durquet destacó que la infraestructura fue diseñada con flexibilidad para incorporar más espacios de trabajo a medida que crezca la demanda.

Este emprendimiento ya comenzó el proceso para incorporar a sus primeros clientes, mientras que la operativa avanzará a medida que las compañías completen sus propios trámites y las obras necesarias para instalarse.

Existen interesados de ambos orígenes, atraídos por las condiciones que ofrece el régimen de zonas francas y por las características institucionales del país, explicó el empresario.

Durquet sostuvo que el interés de las compañías extranjeras no responde únicamente a los beneficios tributarios del régimen, sino también a la estabilidad jurídica.