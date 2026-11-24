El intendente Mario Bergara afirmó que la comuna no descarta recurrir a servicios tercerizados durante las fiestas —periodo de alta demanda para la recolección de residuos— pero subrayó que el plan A, B y C contempla siempre a los funcionarios municipales.

Según el jerarca, la prioridad es que la basura se recoja por el bien de los vecinos y vecinas, y la contratación privada se usaría de forma puntual y extraordinaria, no como sustituto ni vía de privatización del servicio.

Bergara cuestionó además la idea de que el sector privado garantice un servicio superior, al señalar que hoy dispone de capacidad para recoger apenas una cuarta parte de los residuos diarios y que no cuenta con la infraestructura necesaria para operar el sistema en su conjunto.

Admitió que en días recientes la recolección tuvo irregularidades, en parte por la ausencia de personal vinculada a la participación de trabajadores municipales en actos electorales y asuetos, pero aseguró que la evolución del mapa de contenedores indica una recomposición hacia la normalidad.

El intendente detalló la capacidad operativa: 10.500 contenedores en la vía pública, con posibilidad de recoger 4.500 por día (un contenedor cada dos días y pico en promedio), 46 camiones en la flota —34 con inspección vigente— y movimiento diario de cerca de 25 vehículos; la comuna compró 20 camiones más y proyecta llegar a 70 en el período.

Respecto a denuncias de persecución sindical, Bergara negó que exista tal práctica, afirmó que se cumple el convenio que garantiza el ejercicio sindical y declaró que la Intendencia no recibió denuncias formales antes de la presentación de Adeom en la Inspección de Trabajo.