El recuento de la Corte Electoral confirmó este domingo una derrota histórica para el PIT-CNT en las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS): la lista encabezada por la abogada y escribana Lorena Roqueta —militante del Partido Nacional y afiliada a ADEOM— obtuvo 50,6% entre los trabajadores activos, desplazando a la Lista 11 que representaba al PIT-CNT.

Con este resultado, el histórico bloque sindical dejará por primera vez desde 1992 la representación de los trabajadores en el Directorio del organismo previsional.

La contienda mostró además el avance del movimiento “Hay otro camino”, que cosechó triunfos o buenos resultados en las tres categorías: trabajadores, empresas contribuyentes y estuvo muy cerca de imponerse entre los pasivos.

En empresas contribuyentes, Jorge Fernández (Lista 25) logró 42,7% frente a candidaturas empresariales tradicionales; entre los jubilados y pensionistas la disputa fue ajustada, con Estela Ovelar (ONAJPU) al frente con 42,9% y Renaldo Borriero (Hay otro camino) con 42,3%.

La derrota del PIT-CNT —que llevó a figuras del Frente Amplio como Ernesto Murro, Ariel Ferrari y Ramón Ruiz a la representación obrera en décadas anteriores— plantea un cambio de escenario en la relación entre los gremios, las cámaras empresariales y el Estado en materia previsional. El nuevo mapa del Directorio abre interrogantes sobre las políticas y prioridades del BPS en los próximos años y sobre la capacidad de los sindicatos tradicionales para recuperar su influencia en espacios clave de la gestión pública.