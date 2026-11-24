La Intendencia de Montevideo y los operadores turísticos aguardan con gran expectativa la llegada de entre 50 mil y 60 mil turistas para la final de la Copa Libertadores, que se disputará entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario.

“La expectativa es muy buena”, aseguró la directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete. Los hoteles de la capital están con capacidad completa desde hace ya varias semanas, y existe muy buena ocupación en la Costa de Oro, Colonia y Maldonado.

Los turistas llegarán por vía terrestre, fluvial y aérea. Se prevé que en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el flujo será el doble que el de una semana habitual.

En tanto, desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya se celebró la llegada de turistas a Uruguay para la final de la Libertadores. Las estimaciones del sector apuntan a la llegada de entre 40 mil y 50 mil visitantes del exterior, en un movimiento que también alcanzará a Punta del Este, Colonia y otros destinos del país.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Matías Medina, señaló que la ocupación hotelera en Montevideo alcanzará el 100% durante las noches del viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, día de la final.

Estadio Centenario AUF

En Punta del Este los niveles se ubican entre el 70% y el 80%, de acuerdo con las cifras que maneja el sector a través de la Cámara de Turismo, dijo Medina en declaraciones a Canal 12.

En el mercado inmobiliario, los valores de los apartamentos particulares llegaron a niveles elevados, especialmente en las zonas cercanas al Estadio Centenario y en los barrios con buena conectividad hacia el Parque Batlle.

En ese sentido, Medina cuestionó los elevados precios de los alquileres particulares, que no tienen parámetros y se mantiene el mismo valor para todos los barrios.

Por ejemplo, un monoambiente a 40 mil pesos la noche, apartamentos de 1 dormitorio a 80 mil y de dos dormitorios a 120 mil pesos la noche.