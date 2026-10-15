El Sindicato de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) lleva a cabo este jueves un paro de 24 horas en todo el país, que incluye una movilización desde el hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) hacia el edificio central de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el ex Edificio Libertad.

La jornada culminará con un acto frente a las puertas de ASSE donde se expondrán los principales reclamos del gremio.

El presidente del FFSP, Martín Pereira, explicó en el programa Arriba Gente (Canal 10) que el conflicto se centra en la posibilidad de que los funcionarios de ASSE puedan continuar atendiéndose en el hospital del BSE. “Es un problema entre el Banco de Seguros y ASSE, y en el medio quedamos los funcionarios que no tenemos una buena atención”, declaró, reclamando la “recuperación” del hospital del Banco para el personal de salud pública.

Además de la atención en el BSE, el sindicato reclama aumentos para los salarios más sumergidos dentro de ASSE y la inclusión de estas mejoras en la Rendición de Cuentas de 2027 . Pereira subrayó la urgencia de que estas demandas formen parte del debate presupuestal, para garantizar una mejora estructural en las condiciones laborales y asistenciales del sistema público.

Durante la huelga, el FFSP aseguró que se mantendría la atención de pacientes en salas de urgencia y emergencia, así como la atención a pacientes oncológicos y la continuidad de los internados en hospitales públicos, priorizando la atención crítica mientras se desarrollaban las medidas de reclamo.

La movilización y el acto en ASSE reflejan la tensión entre organismos estatales por la gestión de servicios de salud y la presión gremial para proteger derechos y prestaciones del personal. El sindicato anunció que seguirá con medidas y gestiones hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.