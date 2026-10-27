Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay. EN LA FOTO: El 16 de March de 2026. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay

El presidente de la República, Yamandú Orsi, rechazó la posibilidad de introducir modificaciones en la política de seguridad y ratificó su respaldo al ministro del Interior, Carlos Negro, en una rueda de prensa marcada por los cuestionamientos opositores.

Consultado sobre el pedido de renuncia al titular de la cartera, Orsi fue tajante: “No, no. Hay un plan, seguimos con el plan y corrigiendo, hay que dejar trabajar a la gente, que trabajan bien”.

Guardia Republicana a

Ante la consulta directa sobre su apoyo a Negro, el mandatario fue aún más enfático: “Por supuesto, 100 por ciento”. Las declaraciones llegan en un contexto de atención pública a los datos difundidos por el Ministerio del Interior sobre los delitos del tercer trimestre, que incluyen el acumulado de enero a septiembre.

Según ese informe, los homicidios aumentaron un 13,5% en el período, mientras que rapiñas, hurtos y el robo de vehículos registraron descensos. Esos números fueron esgrimidos por blancos y colorados para cuestionar la gestión del ministro y señalar que el nuevo plan de seguridad, presentado hace nueve meses, no habría mostrado los resultados esperados.

El gobierno, en cambio, apuesta a la continuidad y a ajustes puntuales dentro del mismo esquema de trabajo, argumentando que la implementación de políticas de seguridad requiere tiempo y correcciones sobre la marcha.

La tensión política se mantiene: la oposición insiste en solicitar cambios de rumbo, mientras el Ejecutivo prioriza la estabilidad del equipo responsable.