El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de hasta 85 millones de dólares para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Aguas Corrientes, en la zona que en 2023 se vio afectada por una histórica sequía.

Esta planta tendrá la capacidad de potabilizar 200 mil metros cúbicos por día y de esa forma reforzará el abastecimiento de 1,8 millones de habitantes del área metropolitana.

“El agua es la infraestructura más esencial de todas y no admite una sola línea de defensa”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

“Con Aguas Corrientes, Uruguay diversifica su sistema de abastecimiento y le da a casi 2 millones de personas la certeza de que el agua va a estar cuando la necesiten. Nos enorgullece acompañar un proyecto que fue rediseñado para elevar sus estándares ambientales y sociales, y que demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y los inversionistas institucionales puede resolver los desafíos más urgentes de nuestra región”. señaló.

En 2023 Uruguay enfrentó la peor crisis hídrica de su historia y convivió con una prolongada sequía que llevó a que prácticamente se agotara el agua dulce de la principal reserva que abastece a Montevideo.

En julio de ese año, el caudal de agua de la represa de Paso Severino era de poco más de 1,5 millones de metros cúbicos, una cifra muy alejada a los 67 millones que tenía en su embalse en noviembre de 2022.

Esto llevó a que el río Santa Lucía y el Río de la Plata se convirtieran en los principales encargados de hacer llegar agua a la zona metropolitana, lo que hizo que el sodio y el cloruro del agua que salía por las canillas aumentara.

En esa oportunidad, las tres líneas de bombeo de la zona metropolitana tenían unos 16 miligramos de cloruro y unos 30 miligramos de sodio por litro de agua.

Durante la emergencia hídrica, los valores máximos permitidos fueron de 720 miligramos de cloruro por litro de agua y de 440 miligramos de sodio por litro de agua.

En medio de esta crisis, CAF firmó un convenio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para financiar por 250 mil dólares una serie de obras que buscaron mitigar el impacto de la sequía.