La Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informa que entre el próximo lunes 14 de setiembre y el 11 de octubre de 2026 se desarrollará el período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1° año de Primaria.

Esta instancia está dirigida a niñas y niños de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2027.

Las familias deberán realizar la preinscripción a través de la plataforma GURI Familia, ingresando desde la web o descargando la App disponible para dispositivos móviles.

Para facilitar el acceso, se dispone de un código QR en el material gráfico oficial que dirige directamente al sitio.

Para realizar el registro de usuario y la preinscripción se puede consultar el siguiente Manual

Asimismo, las escuelas brindarán apoyo a aquellas familias que no cuenten con los medios necesarios para realizar la inscripción digital, asegurando que todos los niños y niñas puedan ser registrados en tiempo y forma.