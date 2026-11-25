Luego de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó una moción que declara insatisfactorias las explicaciones brindadas por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg sobre el caso de la anestesista Inés Miralles.

Miralles fue condenada por homicidio culposo en diciembre de 2025 por la muerte de Soledad Barrera, una pediatra de 41 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía de vesícula y falleció meses después.

Durante la interpelación, Lustemberg sostuvo que redujo la sanción de la anestesista de cinco a tres años basada en argumentos jurídicos y admitió que la resolución pudo no haber estado “suficientemente motivada”.

“Sí reconozco que el ‘error’ pudo consistir en no haber desarrollado los argumentos con el grado de profundidad que hubiera correspondido”, afirmó.

Al cierre de la interpelación y con los votos de toda la oposición (51 en 99), resultó afirmativo el cuestionamiento a la ministra Lustemberg. La moción de censura fue presentada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana.

Sin embargo, no hubo votos para una moción de censura, ya que no contó con los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto.

Lustemberg en la bancada oficialista Fuente: Frente Amplio

Esta propuesta será considerada en una próxima sesión que debe ser convocada no más allá de las 48 horas, en la Cámara de Representantes.

Esta es la segunda ocasión en el actual gobierno que un ministro termina la interpelación sin el respaldo del Parlamento. La vez anterior había sido a comienzos de este mes durante el llamado a sala del diputado colorado Adrián Juri al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

La moción pide que “se proceda a la censura de la ministra Lustemberg, por su actuación en lo relacionado con el caso de mala praxis de público conocimiento”. También solicitó que se convocara especialmente a la Cámara de Representantes “para expresarse al respecto”.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone detalló en rueda de prensa por qué no acompañan esta moción. “Entendemos que la ministra utilizó una herramienta que la habilita y que se ha utilizado en otros casos, nosotros lo que pretendemos es que Lustemberg se haga cargo y corrija, no sabemos quiénes son los otros que van a presentar la moción de censura”, detalló.

Cristina Lustemberg Fuente: Frente Amplio

En ese sentido, Perrone dijo que si la secretaria de Estado abandona su cargo “no se puede hacer cargo” de su actuación en este caso.

Además, toda la oposición, incluido Cabildo Abierto, presentó una segunda moción en la que propuso declarar “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias” las explicaciones que dio Lustemberg durante el llamado a sala.

El texto expresó “solidaridad y empatía con la familia de Soledad Barrera” y rechazó la decisión de la ministra de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de Miralles.

En esa segunda moción, los legisladores también calificaron de “acertada” la decisión posterior del Poder Ejecutivo de revocar la rebaja, a partir de un informe de la División Jurídica de Presidencia.

Además, señalaron que el “respaldo parlamentario” y la “confianza institucional” son condiciones “indispensables para brindarle garantías a la población”.