El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en un proyecto de ley que extendería la rebaja del Impuesto Específico Interno (IMESI) sobre combustibles hasta los 80 kilómetros de los pasos fronterizos con Brasil y Argentina, informó el subsecretario Martín Vallcorba. La iniciativa apunta a ampliar el radio que actualmente recibe beneficios fiscales para incentivar el consumo en zonas limítrofes.

Desde el 1.º de octubre de 2026 rigen descuentos de 24% en la franja fronteriza con Argentina y 32% en la de Brasil, aplicables en un radio máximo de 20 kilómetros y sólo para pagos con tarjetas de débito, crédito, instrumentos de dinero electrónico, celular o transferencia. En mayo de 2026 el MEF había ampliado ese radio a 60 kilómetros, pero con una rebaja reducida a la mitad: 12% para la frontera con Argentina y 16% para la de Brasil.

Vallcorba calificó de “muy satisfactoria” la utilización del beneficio y señaló que la extensión hasta 80 kilómetros busca prolongar ese impacto sobre el consumo y la competitividad de estaciones de servicio en áreas limítrofes. No detalló en la rueda de prensa el calendario legislativo ni si la ampliación mantendrá la diferencia de porcentajes entre los primeros 20 kilómetros y la zona ampliada.

El mecanismo actual prioriza medios de pago electrónicos para controlar el acceso al descuento y reducir el contrabando; cualquier cambio legal debería preservar esos criterios o introducir nuevos controles, según analistas del sector. Empresarios de estaciones de servicio y actores regionales han valorado medidas que sostengan la demanda en localidades cercanas a la frontera.

La propuesta del MEF ingresará ahora en etapa de redacción del proyecto de ley y luego deberá ser remitida al Parlamento para su discusión. La medida, de aprobarse, tendrá efectos sobre recaudación fiscal y precios al surtidor en zonas limítrofes.