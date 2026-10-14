Las cámaras pesqueras reclaman al gobierno que se suspenda la nueva etapa de prospección sísmica prevista para el mes de noviembre hasta que se haga una evaluación científica e independiente de la primera temporada de búsqueda.

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) estimaron que en esta primera etapa se hicieron unos 159 mil disparos sísmicos y se completó el 53,9% del área marina planificada.

Las cámaras realizaron estas estimaciones en base a los informes de la empresa Viridien, una de las cuatro empresas autorizadas por el Ministerio de Ambiente para realizar prospecciones sísmicas en el mar uruguayo.

Viridien, a través de CGG Services, presentó un plan en enero que preveía dos temporadas, de 61 y 43 días, con una interrupción entre los meses de abril y noviembre.

Las dos cámaras pesqueras le solicitaron al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Ambiente, de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), detener la búsqueda de petróleo en el mar.

La primera etapa

En la primera etapa de búsqueda de hidrocarburos en el mar se recorrieron 2.653,52 kilómetros, según los informes que la empresa Viridien presentó ante el Ministerio de Ambiente.

Con estos números, las cámaras pesqueras calculan unos 159 mil disparos en los 48 días de campaña, entre el 7 de marzo y el 23 de abril. En las horas de adquisición efectiva, las fuentes se activaron unas 450 veces por hora: una cada ocho segundos.

La empresa informó que completó el 53,9% del área principal en el mar y atribuyó las interrupciones, principalmente, a la presencia de fauna marina y a las condiciones meteorológicas.

Por esta razón, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay sostuvieron que esos resultados “modifican sustancialmente las condiciones bajo las cuales fue evaluada y autorizada la campaña”.

Y le solicitaron al gobierno que informe si el área pendiente se incorporará a la etapa de noviembre y cuánto aumentarían la duración, la cantidad de disparos y la exposición acumulada del ecosistema marino.

Baja en la captura de calamares

Los desembarques uruguayos conjuntos de merluza y calamar cayeron cerca de 39% en marzo y abril de 2026 frente al mismo bimestre de 2025, según los datos de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, que fueron citados por las dos cámaras pesqueras en su carta al Poder Ejecutivo.

Los desembarques de calamar bajaron alrededor del 85%. Los de merluza aumentaron, pero ese total incluye capturas dentro de la Zona Común de Pesca, las aguas compartidas con Argentina, y en aguas internacionales.

Si se excluyen las capturas en aguas internacionales la pesca promedio de merluza por buque en la Zona Común de Pesca habría bajado cerca del 30%, de acuerdo con los datos preliminares de las empresas pesqueras.

Los empresarios de la pesca solicitaron suspender la nueva temporada de búsqueda de petróleo en el mar y reclamaron una evaluación científica, técnica y económica independiente, con participación de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y de instituciones académicas.

Las cámaras empresariales reclaman también que se publique la cantidad exacta de puntos de disparos, los recorridos, las horas de funcionamiento de las fuentes y el esfuerzo acústico acumulado, y que se analice la evolución de capturas, esfuerzo pesquero y desplazamientos de la flota por especie, buque y zona, con una línea de base de varios años. Además, solicitan que se revise el mecanismo de compensación e informar el alcance de la nueva etapa.