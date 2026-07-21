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El crecimiento de la demanda de servicios logísticos especializados para la industria de la salud llevó a LOG-IN a ampliar un tercio su capacidad operativa con la incorporación de una nueva nave de 25.000 m² en Tortuguitas, que suma capacidad para 60.000 posiciones de almacenamiento destinadas exclusivamente a productos para la salud humana y animal.

La expansión incorpora una nueva infraestructura para cadena de frío con sectores de -20 °C, de 2 °C a 8 °C y de 8 °C a 15 °C, además de un moderno sector de acondicionamiento secundario con procesos de revisión y ampollado automatizado, diseñado bajo estándares de la industria farmacéutica. El área cuenta con circuitos segregados para el ingreso y egreso de productos, acceso independiente para el personal y espacios específicos que garantizan la separación entre sectores limpios y operativos .

“Nuestro objetivo no es solamente crecer en metros cuadrados, sino seguir desarrollando soluciones logísticas cada vez más especializadas para la industria de la salud. Planificamos nuestras inversiones con una visión de largo plazo: buscamos anticiparnos al crecimiento de nuestros clientes y mantener los más altos niveles de calidad, seguridad y trazabilidad”, dijo Gabriel Vinitzky, gerente general de LOG-IN.

La nueva nave ya registra una ocupación cercana al 50%, impulsada tanto por la expansión de clientes actuales como por la incorporación de nuevas compañías, por lo que la empresa ya comenzó a evaluar futuras alternativas de expansión .

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La infraestructura estará destinada exclusivamente a productos para la salud humana y veterinaria, un segmento en el que LOG-IN se especializa desde sus inicios. Según la compañía, el crecimiento también responde a una tendencia creciente hacia la tercerización de procesos logísticos especializados, a medida que laboratorios y empresas del sector demandan operadores con experiencia específica, cumplimiento regulatorio y capacidad para desarrollar servicios de mayor valor agregado.

La expansión también tendrá impacto en el empleo. LOG-IN, que actualmente supera los 500 colaboradores, prevé incrementar su dotación en aproximadamente un 15%, incorporando perfiles operativos, supervisores y profesionales especializados en almacenamiento, acondicionamiento secundario, cadena de frío y mejora continua.

Con esta ampliación, la compañía refuerza su posicionamiento como operador logístico especializado para la industria de la salud y continúa invirtiendo en infraestructura, tecnología y capital humano para acompañar la evolución de un mercado cada vez más exigente.