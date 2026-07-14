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La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), correspondiente al mes de junio 2026.

Durante este mes entró en vigor la revisión del último acuerdo paritario. Otros aumentos destacados en relación con las operaciones de almacenamiento fueron en energía (14,66%), seguridad de edificios (3,79%), comunicaciones (3,43%) e IPIM (2,51%). Por otra parte, film stretch, pallet y alquiler se mantuvieron sin variaciones.

En el caso del índice con transporte, además de la mano de obra, los índices se vieron afectados por los aumentos en combustible (0,55%), lubricantes (4%), neumáticos (2,96%), reparaciones (3,02%), material rodante (1,69%), seguros (1%), costo financiero (1,76%), gastos generales (2,06%) y peaje (3,09%).

Cifras

Con estos parámetros el índice con costos de transporte en junio fue del 1,82%; sin costos de transporte, 3,57%; con distribución urbana con acompañante, 2,49%; y distribución urbana sin acompañante, 1,98%.

Los incrementos en las polinómicas de costos obedecen a costos medibles y transparentes conocidos y de uso público.

El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a excepción de las improductividades que pueden generarse por causas externas a los operadores logísticos.