El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén dispuso la obligatoriedad de la contratación de Serenos de buques para todas las embarcaciones que amarren, operen o permanezcan dentro del ámbito jurisdiccional del puerto, en el marco de una medida orientada a reforzar la seguridad y el control de la operatoria portuaria. La disposición fue firmada por el presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Mariano Carrillo, y se fundamenta en las facultades previstas en el artículo 26 inciso h del Anexo II de la Ley Provincial N° 11.414. Según lo establecido, la obligación deberá ser cumplida por las agencias marítimas, los armadores o los representantes de los buques, quienes deberán asegurar la presencia del sereno durante todo el período de permanencia en muelle. Entre las funciones asignadas, el sereno de buque tendrá a su cargo la vigilancia general de las embarcaciones amarradas, así como de la carga o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas, bajo responsabilidad de la agencia marítima, armadores o representantes que lo hayan contratado. Además, deberá responder de manera inmediata a los requerimientos que formulen tanto el Área de Protección Portuaria del CGPQ como la Prefectura Naval Argentina. La normativa también faculta al Consorcio a requerir en cualquier momento la acreditación documental de la contratación del sereno, así como a disponer inspecciones y verificaciones operativas. El incumplimiento de la medida dará lugar a la aplicación de sanciones, conforme a la normativa vigente. Finalmente, la disposición será registrada y publicada en los medios institucionales del puerto, comunicada a las áreas operativas de la unidad portuaria, al Directorio del Consorcio, a la Prefectura Naval Argentina, a la Subsecretaría de Puertos de la Provincia de Buenos Aires y notificada a las agencias marítimas. El titular del ministerio de Trabajo bonaerense, Walter Correa junto a la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP), Dra. Susana González se reunieron con referentes gremiales y representantes de serenos de buques a quienes le comunicaron la adhesión de esta terminal portuaria respecto a la obligación de contratar trabajadores encargados de garantizar la seguridad operativa y proteger la actividad en los puertos de la provincia de Buenos Aires. “El dictamen del Ministerio es fundamental teniendo en cuenta el avasallamiento del gobierno nacional con respecto a la desregulación y no incorporación de serenos de buques que representan en la provincia de Buenos Aires 600 puestos de trabajo”, dijo el titular de Trabajo bonaerense. Además, destacó la buena disposición, lógica y coherencia de la presidenta del CGPLP, Susana González “al interpretar el objetivo del dictamen para implementarlo a favor de los trabajadores y trabajadoras cuando se trata de proteger los puestos de trabajo en áreas tan sensibles como la seguridad portuaria”. Al respecto, la titular del Puerto La Plata sostuvo que “el Directorio de este Consorcio bonaerense aprobó por unanimidad la resolución que establece, conforme al dictamen del ministerio de Trabajo, la obligatoriedad de las agencias marítimas de contratar serenos de buques en el ámbito de esta terminal”, al tiempo que destacó “el objetivo de fortalecer los estándares de seguridad y sostener el control de actividad vinculadas a la operatoria portuaria”. Para finalizar, Gabriel Vera, Prosecretario Nacional del Sindicato Sereno de Buques destacó “el diálogo con el ministro Correa, el asesor Gustavo Mariani y la buena recepción de la autoridad del Puerto La Plata quienes impulsaron esta medida que busca garantizar la seguridad en el ámbito portuario como también la continuidad laboral para que alrededor de 600 familias puedan lograr el sustento de sus hogares”. Estuvieron presentes, en la reunión que se realizó en las instalaciones del Dock Central, Gustavo Mariani (Asesor del Ministerio); representantes del Sindicato Único de Serenos de Buques; del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (S.E.A.M.A.R.A); y del Sindicato Único de Fleteros.