El mes de enero de 2026 quedará registrado como histórico para Puerto Quequén, al alcanzarse un movimiento total de 1.216.779 toneladas de mercaderías, consolidando el mejor inicio de año en la historia de la estación marítima.

Durante el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero, el puerto operó un total de 39 buques, con la mayor eslora de 229 metros, con un promedio superior a las 31 mil toneladas por nave, reflejando un funcionamiento eficiente, ordenado y alineado con los principios de sostenibilidad logística que hoy demanda el comercio internacional.

Este desempeño reafirma el rol estratégico de Puerto Quequén dentro del sistema agroexportador argentino, siendo un eslabón clave de la cadena agroexportadora, que integra producción, acopio, logística y exportación hacia los principales mercados del mundo.

Diversificación de mercados

El análisis por país de destino muestra una marcada diversificación de mercados, con fuerte presencia de países de Medio Oriente, Asia y América Latina. Arabia Saudita encabezó el ranking con más de 390 mil toneladas, representando el 32% del total exportado, seguido por Bangladesh, Vietnam, Brasil, Tailandia, Irán, Chile y China, entre otros destinos.

Esta amplitud geográfica confirma la capacidad del puerto para sostener flujos constantes de exportación, fortaleciendo la inserción internacional del sistema productivo regional y nacional.

Predominio del complejo cerealero

En cuanto al tipo de mercaderías movilizadas, el mes de enero estuvo claramente liderado por los productos del complejo cerealero, columna vertebral de la cadena agroexportadora.

La cebada forrajera fue la principal mercadería exportada, con más de 481 mil toneladas, seguida por el trigo, que superó las 403 mil toneladas, y el maíz, con casi 140 mil toneladas. También se registraron importantes volúmenes de cebada cervecera, pellets de girasol y aceite de girasol.

En paralelo, se realizaron operaciones de importación de fertilizantes, como DAP y MAP, insumos fundamentales para sostener la productividad del sector agropecuario, completando así un circuito que integra producción, exportación y abastecimiento interno.

Uno de los datos destacados del período es el alto promedio de toneladas por buque, especialmente en las operaciones de exportación, donde los buques operaron a bodega completa, optimizando tiempos, reduciendo costos logísticos y contribuyendo a una operatoria más eficiente y sostenible.

El volumen alcanzado en enero de 2026 no solo representa un récord mensual, sino que marca un rumbo claro para el resto del año, con perspectivas de continuidad en la actividad, fortalecimiento de los mercados internacionales y consolidación de Puerto Quequén como un actor clave del comercio exterior argentino.

El resultado es fruto del trabajo conjunto del sector público y privado: trabajadores, operadores, empresas, productores y organismos de control vinculados al puerto, que sostienen día a día una cadena agroexportadora eficiente, integrada y con visión de sostenibilidad a largo plazo.

Defensas neumáticas

En el marco de las tareas habituales de conservación de la infraestructura portuaria, se llevaron adelante trabajos de mantenimiento en las defensas neumáticas.

Las tareas tuvieron como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos, fundamentales para la seguridad en las maniobras de atraque de los buques, ya que cumplen la función de amortiguar el contacto entre las embarcaciones y los muelles.

El mantenimiento de las defensas neumáticas resulta clave para preservar la integridad de las estructuras portuarias y de los buques, contribuyendo a una operatoria más segura y eficiente dentro de la estación marítima.

Este tipo de intervenciones forma parte del trabajo permanente que se realiza en el puerto para asegurar condiciones óptimas en la operatoria diaria, acompañando el sostenido movimiento de buques y cargas.